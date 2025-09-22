Интернет и СМИ
15:54, 22 сентября 2025Интернет и СМИ

Признанный иноагентом участник «Дома-2» поиронизировал над ведущим «Интервидения»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев (признан Минюстом России иноагентом) поиронизировал над выбором ведущего для финала музыкального конкурса «Интервидение-2025». На эту тему он высказался в беседе с каналом «И грянул Грэм», видео доступно на YouTube.

Солнцев назвал ведущего финала «Интервидения», певца Алексея Воробьева, своим соседом и отметил, что оба они живут в Лос-Анджелесе. «Допускаю, что у него давным-давно американский паспорт. Ну точно грин-карта есть. И похож он, между прочим, на американца», — заявил звезда «Дома-2».

В январе Воробьев рассказал об эвакуации из своей виллы в Лос-Анджелесе из-за мощных лесных пожаров, обрушившихся на штат Калифорния. Певец заявил, что решил переждать опасность в отеле.

В 2011 году стало известно, что Воробьев подписал контракт с двукратным обладателем премии Grammy, музыкальным продюсером RedOne. Согласно условиям контракта, певец должен был переехать в США. Уточнялось, что артист стал жить в Лос-Анджелесе.

.
