Проститутка выстрелила в клиента в номере отеля в США после его отказа платить за секс

29-летняя проститутка выстрелила в клиента в номере отеля в США после того, как тот отказался заплатить ей за секс. Об этом сообщает WECT | TV6.

По данным телеканала, Келси Миллер познакомилась с мужчиной на форуме Reddit и договорилась с ним о встрече в гостинице. Когда он прибыл, женщина сразу потребовала оплату, однако клиент не знал, что секс будет за деньги, и отказался. Тогда Миллер пригрозила новому знакомому, что позовет на помощь «своего человека».

Испугавшись, мужчина попытался покинуть номер отеля, но женщина достала оружие и выстрелила ему в руку. Прибывшая на место скорая помощь забрала пострадавшего в больницу, а Миллер была арестована за покушение и хранение наркотиков.

Ранее в Бразилии проститутки-рецидивистки опоили двух туристов наркотиками на пляже и ограбили их. Уточняется, что инцидент произошел в Рио-де-Жанейро, куда двое молодых британцев приехали для празднования выпускного.