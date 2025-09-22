Россия
09:30, 22 сентября 2025Россия

Путин поздравил российских евреев

Президент Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана, указав на их бережное отношение к истории своего народа. Телеграмма главы государства была опубликована на официальном сайте Кремля.

В поздравительном тексте от Путина говорится, что праздник, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, обращает к милосердию и состраданию, символизирует приверженность высоким нравственным идеалам, лежащим в основе всех традиционных религий.

Президент пожелал российским евреям здоровья, успехов и всего самого доброго.

До этого Путин поздравил «Союз армян России» с 25-летним юбилеем.

Он подчеркивал, что организация объединила общины по всей России и значительно повысила свой авторитет.

