Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 22 сентября 2025Мир

Путин заявил о разрушении отношений России и США в одной сфере

Путин: Отношения РФ и США были разрушены в области контроля за вооружениями
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», — отметил глава государства.

Путин добавил, что Москва последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями.

В конце августа американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и США хотят провести переговоры о сокращении ядерных вооружений в контексте урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что речь идет не просто о двусторонних российско-американских переговорах, а, возможно, получится подключить к этому вопросу Китай.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предложение США

    Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

    Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

    Россиянину удалили «вторую голову»

    Путин назвал способ выйти на предметный диалог с США

    ВС России применили «летающие гранатометы» в зоне СВО

    Владелица российской кофейни оправдалась за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

    Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

    Премьер Грузии заявил об иностранном финансировании Майдана на Украине

    Умер звезда «Морского патруля» Хадышьян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости