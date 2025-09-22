Путин заявил о разрушении отношений России и США в одной сфере

Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», — отметил глава государства.

Путин добавил, что Москва последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями.

В конце августа американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и США хотят провести переговоры о сокращении ядерных вооружений в контексте урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что речь идет не просто о двусторонних российско-американских переговорах, а, возможно, получится подключить к этому вопросу Китай.