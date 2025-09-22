Раскрыта неожиданная причина ослабления костей

Osteoporosis International: Микропластик стимулирует разрушение костной ткани

Микропластик, который мы вдыхаем и получаем с водой и пищей, может оказывать прямое влияние на здоровье костей. Об этом говорится в обзоре 62 научных работ, опубликованном в Osteoporosis International. Ученые пришли к выводу, что микропластиковые частицы способны проникать в костный мозг и нарушать работу стволовых клеток, ускорять воспалительные процессы и стимулировать разрушение костной ткани.

В экспериментах на клетках отмечались ускоренное старение и снижение их жизнеспособности, а на животных — нарушения микроархитектуры костей, деформации и даже патологические переломы. В некоторых случаях наблюдалось замедление роста скелета, что особенно тревожно для детей и подростков.

Проблема усугубляется тем, что количество микропластика в окружающей среде постоянно растет: ежегодно производится более 400 миллионов тонн пластика, а частицы оседают в воздухе, воде и продуктах питания. Исследователи полагают, что воздействие микропластика может быть недооцененным фактором роста числа переломов, связанных с остеопорозом.

В ближайшее время ученые из Университета Кампинаса намерены проверить гипотезу на практике: они планируют исследовать, как микропластик влияет на прочность костей у животных. Цель — выяснить, может ли загрязнение пластиком стать скрытой причиной роста числа остеометаболических заболеваний.

Ранее стало известно, что регулярное употребление молока, кефира и йогурта снижает риск переломов у пожилых женщин — общий на 26 процентов.