Раскрыта опасность популярной у зумеров дружбы без обязательств

Психолог Флинн: Дружба без обязательств быстро перестает быть взаимной

В соцсетях распространяется новый тренд — «дружба без обязательств», когда люди называют друг друга друзьями, но при этом не общаются неделями и месяцами. Психолог Хоуп Флинн раскрыла опасность дружбы с минимальными затратами усилий, сообщает издание Mirror.

По словам Флинн, такие взаимоотношения основаны на доверии. «Многим это может показаться хорошей идеей, потому что между работой, семьей и бесконечными чатами идея дружбы, которая не требует постоянного внимания, привлекательна. Такие дружеские отношения основаны на доверии — вы знаете, что ваш друг по-прежнему заботится о вас, даже если он не переписывается с вами через день», — отметила она.

Тем не менее психолог предупредила, что такая дружба может стать проблемой, когда люди не прилагают никаких усилий, чтобы поддерживать отношения, или пренебрегают друг другом. «Если один человек всегда строит планы, отвечает на телефонные звонки или отправляет сообщения, а другой в это время делает минимум, дружба может довольно быстро перестать быть взаимной. Без регулярного общения она способна незаметно угаснуть», — предупредила Флинн.

Она добавила, что такой подход может сработать, если редкие контакты подходят обоим и если друзья все-таки соблюдают некоторые традиции. «Сообщения на день рождения, напоминания о себе или совместное посещение мероприятий могут иметь большое значение. В конце концов, дружба — это не то, как часто вы разговариваете, а понимание того, что кто-то рядом, когда это важнее всего!» — подчеркнула психолог.

Ранее сообщалось о неочевидном вреде одиночества. Выяснилось, что одинокие люди в два раза чаще жалуются на боли.