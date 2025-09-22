Культура
Раскрыты гонорары Моргенштерна после отъезда из России

Продюсер Дворцов: Рэпер Моргенштерн зарабатывает 2-3 миллиона рублей за концерт
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) стал меньше зарабатывать на концертах после отъезда из России. Его цитируют «Страсти».

По словам собеседника издания, заработки музыканта за выступления уменьшились в несколько раз. «Я думаю, порядка 2-3 миллионов рублей он там зарабатывает», — сообщил Дворцов. В то же время продюсер отметил, что творчество артиста остается популярным, поэтому он собирает полные залы.

Ранее Моргенштерн анонсировал тур по странам Европы. Исполнитель объявил, что его команде удалось получить визы впервые за пять лет, и призвал европейских фанатов «тратить евро на билеты».

До этого артист сообщил о срыве концертов в США из-за отказа в выдаче визы. 6 сентября рэпер должен был дать концерт в Чикаго, после чего планировались выступления в Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Моргенштерн назвал причину отказа «смешной», но не раскрыл подробностей решения консульства.

