Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:39, 22 сентября 2025Россия

Раскрыты подробности ночной массированной атаки ВСУ на российский регион

Слюсарь: Силы ПВО отразили ночную массированную атаку ВСУ на Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 22 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Ростовскую область, однако силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар. Об этом сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе», — написал политик.

Он подчеркнул, что в результате ударов противника никто не пострадал, однако в хуторе Красная звезда произошло возгорание — загорелась трава на площади 100 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали.

Ранее атаки подвергся Краснодарский край. В городе Славянск-на-Кубани было повреждено несколько домов и также загорелась трава.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

    Раскрыты подробности ночной массированной атаки ВСУ на российский регион

    Россиянам назвали опасную регулярность употребления алкоголя

    94-летняя итальянская бабушка стала знаменитостью у туристов благодаря нарядам

    В Госдуме резко высказались о Пугачевой

    Гусев заявил о готовности аэропорта Воронежа начать работу

    Стало известно о попытках отчаявшихся украинцев связаться с российской стороной из ТЦК

    Колумбийский военный раскрыл стратегию ВСУ по наемникам

    31-летний мужчина влюбился в 63-летнюю женщину и женился на ней

    Женщина испытала оргазм и заставила партнера задуматься о вызове скорой помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости