Раскрыты подробности ночной массированной атаки ВСУ на российский регион

Слюсарь: Силы ПВО отразили ночную массированную атаку ВСУ на Ростовскую область

В ночь на 22 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Ростовскую область, однако силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар. Об этом сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе», — написал политик.

Он подчеркнул, что в результате ударов противника никто не пострадал, однако в хуторе Красная звезда произошло возгорание — загорелась трава на площади 100 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали.

Ранее атаки подвергся Краснодарский край. В городе Славянск-на-Кубани было повреждено несколько домов и также загорелась трава.