Забота о себе
10:32, 22 сентября 2025Забота о себе

Раскрыты простые методы улучшения работы памяти

Невролог Байбинг: Проговаривание информации вслух помогают улучшить память
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Невролог Байбинг рассказал о простых методах, которые помогают повысить интеллект и улучшить работу памяти. Его рекомендации опубликовало издание Mirror.

По словам специалиста, для улучшения памяти важно задействовать несколько каналов восприятия. Первым приемом он назвал проговаривание новой информации вслух. Таким образом информация прочно закрепляется в памяти. Также сведения хорошо запоминаются, если их сначала записать, а потом сразу же попытаться вспомнить основные моменты, как будто после лекции или важного разговора на работе. Байбинг утверждает, что такая техника помогает закрепить в памяти факты до того, как они начнут стираться.

Кроме того, невролог посоветовал делать прогнозы. Он привел пример: если при изучении анатомии угадывать, какую функцию выполняет орган, а затем проверять свои догадки, мозг будет внимательнее к новым знаниям. По словам врача, в этом методе полезны даже ошибки, так как мозг расценивает исправления как важную информацию и лучше ее запоминает.

Наконец, для хорошей работы мозга важен полноценный отдых, уверен Байбинг. По его мнению, короткая пауза с закрытыми глазами или прогулка помогают структурировать информацию. «Ходьба включает зоны, отвечающие за креативность и концентрацию. Поэтому если застряли над задачей, лучше встать и пройтись», — посоветовал врач.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала о ранних признаках болезни Альцгеймера. По ее словам, один из самых недооцененных ранних симптомов — незначительное ухудшение памяти, когда человек забывает недавно полученную информацию и задает повторяющиеся вопросы.

