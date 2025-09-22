Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 22 сентября 2025Наука и техника

Россия экспортировала более тысячи танков Т-90

УВЗ: «Рособоронэкспорт» поставил более тысячи танков Т-90 за рубеж за 25 лет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Компания «Рособоронэкспорт» за 25 лет поставила по экспортным контрактам более тысячи танков Т-90 различных модификаций за рубеж. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» (УВЗ) Дмитрий Калениченко, передает ТАСС.

«За 25 лет УВЗ по экспортным контрактам поставил за рубеж 1,3 тысячи танков Т-90 различных модификаций», — сказал он после церемонии открытия выставки «Священный завод», которая проходит на Киевском вокзале Москвы.

На выставке представили более 70 снимков и музейные экспонаты, связанные с танкостроением. Также в рамках мероприятия демонстрируют диораму, моделирующую бой Т-90М «Прорыв» с западными танками в ходе СВО.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Ранее в сентябре УВЗ сообщил, что модернизированный танк Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), после подготовки отправили в зону спецоперации. Машину перекрасили в стандартный армейский цвет. Доработанный Т-90МС получил дополнительные блоки динамической защиты и решетчатые экраны для защиты от дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин сообщил об уничтожении атаковавших Москву беспилотников

    Полицейский завез в российский регион 30 килограммов наркотиков

    Россиян призвали не торопиться с одним действием на даче

    Карпин рассказал о дефиците игроков в сборной России

    Анна Семенович показала фото времен молодости

    Москву накроет октябрьская прохлада

    Постсоветская страна заключила с США многомиллиардную торговую сделку

    Стало известно о планах США ввести санкции против МУС

    Уехавшая из России Лазарева назвала самое сложное в эмиграции

    Россияне невольно привели к власти внука экс-губернатора вместо бойца СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости