Россия пригрозила ответом на посягательства на свои активы

Посол в Бельгии Гончар: Россия не оставит без ответа посягательства на активы

Россия не оставит без ответа посягательства на свои замороженные активы. Об этом заявил российский посол в Бельгии Денис Гончар, передает РИА Новости.

«Наша позиция предельно ясна и четко доведена до руководства Бельгии: любые посягательства на наши деньги станут нарушением международного права, двусторонних договоренностей и контрактных обязательств», — отметил дипломат.

По словам Гончара, «поползновения в сторону конфискации» российских активов не останутся без ответа со стороны Москвы. Посол добавил, что расплачиваться за подобное решение придется Бельгии.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о готовности властей согласиться на передачу замороженных в западных странах российских активов Украине.