Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:46, 10 сентября 2025Экономика

Раскрыта позиция европейской страны по вопросу использования активов России

Глава МИД Бельгии Прево заявил о готовности передать замороженные активы Украине
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Бельгии готовы дать свое согласие на передачу замороженных в западных странах российских активов Украине при условии, что юридические риски будут распределены между странами Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел (МИД) европейской страны Максим Прево. Его слова приводит Financial Times (FT).

Пока это условие не будет выполнено, позиция Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных в ЕС российских активов, по вопросу их использования будет оставаться скептической. Правительство Бельгии считает подобные инициативы «крайне рискованными, поскольку для этого нет никаких правовых оснований». «В случае одобрения новых инициатив (по вопросу передачи замороженных в Европе активов РФ Украине — прим. «Ленты.ру») необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность», — отметил Прево.

Материалы по теме:
Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро
Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро
15 июля 2024
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024

Бельгия не согласна в одиночку нести всю ответственность за возможную передачу Киеву замороженных российских активов, подчеркнул министр. Подобное решение будет чревато для страны негативными последствиями, включая риски судебных разбирательств с Москвой. При таком раскладе, пояснил Прево, Бельгию могут обязать выплатить российской стороне «сумму, эквивалентную годовому бюджету». Это совершенно неприемлемо для королевства, резюмировал министр иностранных дел.

Ранее о рисках для ЕС от возможной передачи Украине замороженных в западных странах российских активов предупреждала глава Euroclear Валери Урбен. По состоянию на осень 2024 года, в этом депозитарии хранились заблокированные активы РФ на общую сумму 176 миллиардов евро. В случае их конфискации, подчеркнула Урбен, ответственность за этот шаг должна распространиться на весь ЕС, а не только Euroclear. Перед принятием решения по этому вопросу, пояснила она, власти ЕС должны понимать, что подобный вердикт может повлечь за собой ряд последствий, включая риски дестабилизации роли евро в качестве резервной валюты и ухудшение инвестиционного климата в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию

    В Раде сыронизировали над НАТО после нарушения воздушного пространства Польши

    Израиль пригрозил полным уничтожением Газы

    Норвегия со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

    Кондитеры в России попросили отменить пошлину

    Россиянам напомнили о наказании за поцелуи

    В Польше заявили о падении обломков дрона на жилой дом

    В России предотвратили убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК

    Apple похоронила популярные iPhone

    Раскрыта позиция европейской страны по вопросу использования активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости