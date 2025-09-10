Раскрыта позиция европейской страны по вопросу использования активов России

Глава МИД Бельгии Прево заявил о готовности передать замороженные активы Украине

Власти Бельгии готовы дать свое согласие на передачу замороженных в западных странах российских активов Украине при условии, что юридические риски будут распределены между странами Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел (МИД) европейской страны Максим Прево. Его слова приводит Financial Times (FT).

Пока это условие не будет выполнено, позиция Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных в ЕС российских активов, по вопросу их использования будет оставаться скептической. Правительство Бельгии считает подобные инициативы «крайне рискованными, поскольку для этого нет никаких правовых оснований». «В случае одобрения новых инициатив (по вопросу передачи замороженных в Европе активов РФ Украине — прим. «Ленты.ру») необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность», — отметил Прево.

Бельгия не согласна в одиночку нести всю ответственность за возможную передачу Киеву замороженных российских активов, подчеркнул министр. Подобное решение будет чревато для страны негативными последствиями, включая риски судебных разбирательств с Москвой. При таком раскладе, пояснил Прево, Бельгию могут обязать выплатить российской стороне «сумму, эквивалентную годовому бюджету». Это совершенно неприемлемо для королевства, резюмировал министр иностранных дел.

Ранее о рисках для ЕС от возможной передачи Украине замороженных в западных странах российских активов предупреждала глава Euroclear Валери Урбен. По состоянию на осень 2024 года, в этом депозитарии хранились заблокированные активы РФ на общую сумму 176 миллиардов евро. В случае их конфискации, подчеркнула Урбен, ответственность за этот шаг должна распространиться на весь ЕС, а не только Euroclear. Перед принятием решения по этому вопросу, пояснила она, власти ЕС должны понимать, что подобный вердикт может повлечь за собой ряд последствий, включая риски дестабилизации роли евро в качестве резервной валюты и ухудшение инвестиционного климата в регионе.