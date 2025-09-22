Россиянам назвали самые трендовые вещи времен СССР

Стилист Кожемяк назвала вязаные сумки в виде авосек трендовой вещью времен СССР

Звездный стилист, обозреватель моды Ксения Кожемяк назвала россиянам самые трендовые вещи времен СССР. Соответствующий материал публикует «Вечерняя Москва».

Модный эксперт рассказала, что в 2025 году популярными вновь стали вязаные сумки в виде авосек. Помимо этого, Кожемяк обратила внимание на олимпийку СССР, куртки-ватники, джинсы клеш, шапку-ушанку и кожаную косынку.

В то же время специалистка посоветовала носить дубленку песочного или шоколадного цвета, белое платье с пайетками как у Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» или воротник на одежде как у Барбары Брыльской в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!».

В заключение стилист порекомендовала приобрести красно-черный кардиган как у Майи Плисецкой.

Ранее в сентябре экс-стилист певицы Светланы Лободы назвал самую трудную в работе звезду. Специалист рассказал, что самым сложным клиентом для него оказалась Лолита.