Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 22 сентября 2025Россия

Россиянин был вынужден пешком подниматься домой на девятый этаж и не выжил

В Сибири сообщили о смерти мужчины, вынужденно ходившего пешком на девятый этаж
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россиянин был вынужден пешком подниматься домой на девятый этаж и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По словам жителей Красноярска, горожанин испытывал постоянную боль из-за старой травмы. Когда лифты в его подъезде отключили, через неделю ему пришлось использовать костыли, чтобы подняться в свою квартиру.

Россиянина нашли в его же квартире, признаков жизни мужчина не подавал. Местные жители готовят обращение в прокуратуру, они хотят заставить управляющую компанию вернуть лифты в рабочее состояние. При этом их ранние обращения остались без ответа, отмечает канал.

Ранее в Хабаровском крае санитары оказались вынуждены спускать пациентов больницы на руках по лестнице. При этом установленный в медицинском учреждении пассажирский лифт не работал на протяжении пяти месяцев. Следом за ним из строя вышел и грузовой лифт.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    В Москве хоккеист умер во время матча

    Россия предложила Индии производить Су-57

    Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

    В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

    Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

    Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

    В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

    В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

    Одна страна БРИКС резко нарастила поставки мяса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости