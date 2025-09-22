Россиянин выслушал приговор за страшную аварию на трассе

В Амурской области суд приговорил мужчину к 15 годам за аварию с тремя погибшими

В Амурской области суд приговорил к 14 годам колонии общего режима жителя Ростова-на-Дону за смертельную аварию на трассе «Амур». Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

В пользу потерпевшей с мужчины взыскали 3,3 миллиона рублей. Осужденного признали виновным по статье 264 УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый, работая водителем-экспедитором и находясь в состоянии наркотического опьянения, грубо нарушил правила обгона. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Platz.

В результате аварии не выжили женщина-водитель, ее несовершеннолетний брат и один из сыновей. Второй сын, находившийся в салоне, получил тяжелые травмы.

Ранее сына чиновницы Федеральной налоговой службы 31-летнего Антона Гусева, устроившего смертельное ДТП в Воронеже, объявили в федеральный розыск.