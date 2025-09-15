Силовые структуры
Сына высокопоставленной российской чиновницы объявили в федеральный розыск

Сына чиновницы ФНС, устроившего смертельное ДТП, объявили в федеральный розыск
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Сына чиновницы Федеральной налоговой службы (ФНС) 31-летнего Антона Гусева, устроившего смертельное ДТП в Воронеже, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в отношении Гусева возбудили уголовное дело по ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Родственники погибшей в ДТП девушки опасаются, что мужчина сможет избежать уголовной ответственности из-за должности его матери.

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин 3 сентября влетел на иномарке в припаркованный полуприцеп. 22-летнюю пассажирку, находящуюся в авто, спасти не удалось. Самого водителя доставили в больницу. Освидетельствование показало, что предполагаемый виновник ДТП в момент аварии был пьян.

