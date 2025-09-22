Россиянин заявил о влиятельном дяде, пригрозил отправить мужчину на СВО и попал на видео

Житель Барнаула пригрозил отправить мужчину на СВО и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

На видео россиянин выражает недовольство действиями некоего человека, вероятно — охранника. «Завтра ты на СВО уедешь», — говорит он, чередуя литературные слова с большим количеством матерных выражений.

Осуществить свои угрозы мужчина пообещал с помощью влиятельного родственника — дяди. «Ты знаешь, чей я...» — говорит он, пытаясь вспомнить слово «племянник».

Позже на том же канале было выложено видеообращение мужчины. Он заявляет, что во время съемки предыдущего видео был пьян и просит простить его. На лбу россиянина видна небольшая рана.

Ранее в одном из российских регионов айтишник решил уволиться и отправил коллегам письмо, в котором пожелал смерти ушедшему на специальную военную операцию (СВО) сотруднику, и поплатился. Эксперты установили, что в письме есть признаки возбуждения вражды и ненависти к русским. Суд признал мужчину виновным по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды и оштрафовал.