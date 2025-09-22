Путешествия
07:31, 22 сентября 2025Путешествия

Россиянка побывала в Германии и удивилась одной всеобщей особенности немцев

«Лента.ру»: Немцы занимаются тщательным разделением отходов из-за мусоровозов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Жительница России побывала в Германии и удивилась одной особенности немцев. Впечатлениями девушка поделилась с «Лентой.ру».

Россиянка отметила, что все жители этой европейской страны на всеобщем уровне занимаются тщательным разделением отходов. Она призналась, что считала, будто эта национальная особенность является добровольной. Однако молодой человек девушки рассказал ей, что причина такой педантичности заключается в машинах, которые принимают мусор.

Так, в городе Лангдхаген мусоровоз приезжает только раз в неделю, забирая отходы из специальных контейнеров на каждой улице и у каждого дома. «В эту машину встроен лазер, который просвечивает пакеты. Если он замечает внутри них не только пластик, а примесь металла, бумаги или еды, то он просто оставит пакет», — рассказала гражданка России, добавив, что в следующий раз накопленный мусор заберут лишь через семь дней.

Ранее стало известно, что Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам. В качестве причины такого решения представители дипмиссии назвали «повышенные риски безопасности».

