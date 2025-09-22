Российская пенсионерка поплатилась жизнью за доброту

В Иркутской области пройдет суд над мужчиной за убийство пенсионерки в 2006 году

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Забайкальского края за совершенное 19 лет назад преступление. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Ранее он был судим за имущественные преступления. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Слюдянский районный суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый свою вину признал.

По версии следствия, в декабре 2006 года обвиняемый вместе с сожительницей и ее малолетней дочерью были в поселке Култук Слюдянского района. Они пытались уехать в Иркутск, однако из-за проблем с транспортом сделать им это не удавалось. Об этом узнала одинокая 77-летняя местная жительница и пригласила их к себе на ночлег. Заметив в доме ценное имущество, обвиняемый на следующий день вернулся и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес пенсионерке смертельный удар обухом топора по голове. После этого он похитил телевизор и DVD-проигрыватель, которые впоследствии сбыл вместе с сообщницей.

Расследование преступления, долгое время остававшегося нераскрытым, было возобновлено. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы с базой данных МВД был установлен подозреваемый.

