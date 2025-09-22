Часть россиян получат доплаты в честь праздника

«Подмосковье сегодня»: Пенсионеры ряда регионов РФ получат выплаты к 1 октября

Часть российских пенсионеров получат дополнительные праздничные доплаты к 1 октября в честь Дня пожилых. Их выделят в ряде регионов, передает «Подмосковье сегодня».

Так, в Челябинской области пожилые женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет получат по 800 рублей. В Рязанской области предусмотрены выплаты для пенсионеров старше 90 лет — по 539 рублей 24 копейки.

На Севере поддержка заметно выше. В Ненецком автономном округе выделены две категории получателей: до 70 лет при стаже работы в регионе от 15 лет можно рассчитывать на 5 тысяч рублей, а после 70 лет или при инвалидности — уже на 16 тысяч рублей.

В 2025 году аналогичные выплаты запланированы в ряде субъектов. В Приморском крае пенсионерам перечислят по тысяче рублей, в Ямало-Ненецком округе — 1100 рублей. В Ярославской и Рязанской областях размер выплат варьируется от 700 до 1200 рублей в зависимости от района.

В Москве и Подмосковье отдельные начисления к празднику пока не предусмотрены, поскольку там действуют другие меры поддержки. Однако, как отмечают региональные власти, решение может быть изменено ближе к дате.

Чтобы получить средства, в ряде регионов достаточно просто соответствовать критериям, в других же потребуется личное обращение в МФЦ или Социальный фонд.

