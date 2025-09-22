Российских подростков избили и попытались похитить из-за конфликта на футболе

В Башкирии подростков избили и попытались похитить из-за конфликта на футболе

В Башкирии подростков избили и попытались похитить из-за конфликта на футбольном поле. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В Ленинском районе Уфы две дворовые команды начинающих футболистов не смогли поделить площадку — между несовершеннолетними возникла ссора, которая переросла в драку.

Отец одного из юных россиян отметил, что проигравшая первый раунд компания обратилась за помощью к старшим товарищам, а после ко взрослым. Предположительно, последние сначала напали на обидчиков с кулаками. 14-летнего подростка силой затолкали в автомобиль, там юноше сломали руку и повредили челюсть.

Кроме того, пострадали другие приятели школьника и вступившийся за детей прохожий.

Родители мальчика со сломанной рукой обратились в полицию.

