Россия
14:32, 22 сентября 2025Россия

Российских подростков избили и попытались похитить из-за конфликта на футболе

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии подростков избили и попытались похитить из-за конфликта на футбольном поле. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В Ленинском районе Уфы две дворовые команды начинающих футболистов не смогли поделить площадку — между несовершеннолетними возникла ссора, которая переросла в драку.

Отец одного из юных россиян отметил, что проигравшая первый раунд компания обратилась за помощью к старшим товарищам, а после ко взрослым. Предположительно, последние сначала напали на обидчиков с кулаками. 14-летнего подростка силой затолкали в автомобиль, там юноше сломали руку и повредили челюсть.

Кроме того, пострадали другие приятели школьника и вступившийся за детей прохожий.

Родители мальчика со сломанной рукой обратились в полицию.

Ранее стало известно, что в Омской области подростки поставили инвалида на колени и избили ради лайков.

.
