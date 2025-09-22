Наука и техника
13:21, 22 сентября 2025Наука и техника

Российский «Прорыв» покажут в Сербии

«Рособоронэкспорт» покажет Т-90МС и комплекс «Корнет-ЭМ» на выставке в Сербии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Модернизированный танк Т-90МС «Прорыв» и современное стрелковое оружие России покажут на выставке вооружения и военной техники «Партнер-2025» в Белграде (Сербия). Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», передает ТАСС.

Посетители выставки смогут увидеть противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением и боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2. Также Россия представит автоматы Калашникова АК-15, снайперскую винтовку Чукавина, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20.

«Для военно-воздушных сил компания также предложит модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate и широкую номенклатуру современных авиационных средств поражения», — говорится в сообщении.

В «Рособоронэкспорте» рассказали, что главными экспонатами стенда компании станет военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой вертолет Ми-28НЭ и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Также на выставке «Партнер» покажут зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ». Спецэкспортер подчеркнул, что представленные комплексы противовоздушной обороны успешно доказали свои характеристики в реальных условиях.

Помимо этого, в Сербии представят комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21Э», Р-330Ж и РБ-504П-Э, а также беспилотники «Ланцет-Э» и «Куб-2Э».

Ранее в сентябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД» и машин ЗРПК «Панцирь-С».

