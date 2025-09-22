Российский рынок акций упал на фоне обсуждения нового пакета санкций

Индекс Мосбиржи упал до 2700 пунктов на фоне обсуждения нового пакета санкций

Индекс Мосбиржи упал на фоне обсуждения нового пакета санкций. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В понедельник, 22 сентября, российский рынок акций открыл торги на отметке в 2 735,8 пункта. Он поднимался до уровня в 2 740,1, а на минимуме снижался до 2 702,52 пункта. Падение рынка происходит на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, согласования Европейским союзом (ЕС) нового 19-го пакета антироссийских санкций с США, а также снижающейся стоимости нефти.

Сильнее всего за день дешевели акции ПАО «Группа Позитив» (минус 4,5 процента) и «НОВАТЭКа» (минус 4,4 процента). Также на новостях о планируемой допэмиссии бумаг компании упали до уровня мая 2009 года акции «М.Видео» (минус 19 процентов).

Индекс Мосбиржи падает с середины сентября. После решения Банка России снизить ключевую ставку с 18 до 17 процентов процесс ускорился, и в пятницу, 19 сентября, он опустился до 2 773 пунктов, что стало новым минимумом с 6 августа.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью TF1 заявил, что 19-й пакет санкций ЕС против России впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти был согласован с США. Он добавил, что новые ограничения будут введены в ближайшее время, однако точной даты не раскрыл.