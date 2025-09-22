ЕС согласовал с США санкции против России

Глава МИД Франции Барро: 19-й пакет санкций ЕС против России согласован с США

19-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России согласован с США. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу TF1.

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», — заявил дипломат.

Барро добавил, что новые ограничения будут введены в ближайшее время, однако точной даты не раскрыл.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) решил не вносить ограничения на покупку нефти из России в новый, 19-й пакет санкций. В ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене он объяснил, что новые санкции не коснутся нефти, но затронут сжиженный природный газ.