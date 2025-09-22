Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 22 сентября 2025Мир

ЕС согласовал с США санкции против России

Глава МИД Франции Барро: 19-й пакет санкций ЕС против России согласован с США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

19-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России согласован с США. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу TF1.

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», — заявил дипломат.

Барро добавил, что новые ограничения будут введены в ближайшее время, однако точной даты не раскрыл.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) решил не вносить ограничения на покупку нефти из России в новый, 19-й пакет санкций. В ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене он объяснил, что новые санкции не коснутся нефти, но затронут сжиженный природный газ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    В Москве начали строить новую линию метро

    Еще в одной азиатской стране прошли массовые протесты

    Спецназовец перепутал патроны и выстрелил в сослуживца 23 раза

    Российский военный Енот объяснил закапывание тяжелой техники ВСУ

    Появились снимки без фотошопа звезды «Дневников вампира» Нины Добрев в купальнике

    Раскрыты простые методы улучшения работы памяти

    В России назвали цель атаки ВСУ на Крым

    По делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр» вынесли приговоры

    В Крыму пообещали заслуженное наказание для ВСУ за атаку на Форос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости