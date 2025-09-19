Экономика
12:24, 19 сентября 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с начала августа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В начале торгов в пятницу, 19 сентября, индекс Мосбиржи опустился до 2 773 пунктов, что стало новым минимумом с 6 августа, свидетельствуют данные площадки.

Падение российского фондового рынка продолжается с середины прошлой недели. После решения Банка России снизить ключевую ставку с 18 до 17 процентов процесс ускорился.

Инвесторы ожидали более быстрого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора, что улучшило бы положение ряда компаний, торгующихся на бирже. Однако в ЦБ указали, что снижение ставки до 16 процентов даже не рассматривали, а кроме того, предупредили, что возможный рост дефицита бюджета может развернуть движение ставки.

К настоящему времени фондовый рынок растерял весь рост, достигнутый в результате саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Тогда инвесторы связывали свои надежды со скорым завершением боевых действий на Украине, но пока что встреча не приблизила этот момент.

Одновременно с индексом Мосбиржи падает и индекс российских гособлигаций RGBI, достигший отметки 117,5 пункта. Валютный рынок остается относительно стабильным.

Накануне на пленарной сессии Московского финансового форума председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор не намерен искусственно регулировать курс рубля.

    Все новости