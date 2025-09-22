Семьи жертв удара ВСУ по санаторию в Крыму получат по полтора миллиона рублей

Семьи жертв удара ВСУ по санаторию в Крыму получат по 1,5 миллиона рублей

Семьи жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по санаторию в Крыму получат по полтора миллиона рублей. Об этом сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Украинские войска нанесли удар по югу полуострова вечером 21 сентября.

Тем же, кто получил ранения, будет выплачено от 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, добавил Аксенов. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил соболезнования родственникам тех, кого спасти не удалось.

Жертвами удара по Крыму стали три человека. Еще 16 пострадали, состояние четверых из них оценивается как тяжелое. Из-за удара повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Кроме того, из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава в районе Ялты.