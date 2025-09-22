Путешествия
16:13, 22 сентября 2025Путешествия

Сотрудница авиакомпании унизила пассажирку из-за слишком откровенного наряда

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nikki Osborne

Сотрудница австралийской авиакомпании Qantas унизила пассажирку из-за слишком откровенного наряда — она попросила прикрыть декольте из уважения к представителям других национальностей в аэропорту. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел с 44-летней пассажиркой Никки Осборн, пока она ожидала рейса в аэропорту Брисбена. О случившемся женщина рассказала в утреннем радиошоу. «Ко мне подбежала сотрудница, схватила за руку и сказала: "Во-первых, я ваша давняя поклонница, но мне нужно, чтобы вы застегнули свой кардиган, из уважения к представителям других культур в зале ожидания"», — вспоминает она.

Осборн отметила, что была одета в белые шорты, розовое боди и белый вязаный кардиган. По словам пассажирки, случившееся заставило ее почувствовать себя униженной, учитывая то, что ей сделали замечание перед ее коллегой-мужчиной.

Ранее бывшая модель Playboy возмутилась из-за просьбы стюардессы прикрыть ее большую грудь во время рейса в США. Многие подписчики раскритиковали ее жалобы.

