Спецназовец перепутал патроны и выстрелил в сослуживца 23 раза

В Великобритании спецназовец случайно выстрелил в сослуживца 23 раза

Военнослужащий элитного британского спецназа получил условный срок за то, что выстрелил в сторону сослуживца 23 раза. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел во время учений. Пострадавший играл роль террориста, охранявшего вход в зал с заложниками. Стрелявший должен был прорваться через него в комнату. Перед этим мужчина зарядил автомат, но в темноте перепутал магазины и взял не холостые патроны, а боевые.

Из 23 выпущенных пуль в спецназовца попали семь. Поначалу другие военные думали, что пострадавший просто отыгрывает свою роль, пока не увидели кровь. Мужчина выжил благодаря бронежилету, который надел на всякий случай.

Раненому спецназовцу пришлось перенести несколько серьезных операций. Он потерял 90 процентов срединного нерва, который отвечает за движение предплечья, запястья, кисти и пальцев. «Мои травмы изменили мою жизнь и будут влиять на нее и дальше», — заявил на суде пострадавший.

Суд в Уилтшире признал, что стрелок перепутал магазины из-за нарушений техники безопасности. В месте, где проводились учения, было слишком темно, к тому же боеприпасы были не помечены. Помимо условного лишения свободы, его приговорили к выплате компенсации. Ее размер составляет пять тысяч фунтов стерлингов (566 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Германии 96-летний пенсионер пять раз выстрелил в дочь из пистолета Walther P38, которым владел со времен Второй мировой войны. Он разозлился на ее предложение переехать в дом престарелых.