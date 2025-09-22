Мир
20:25, 22 сентября 2025

США призвали Россию провести прямые переговоры с Украиной

Уолтц: США призывают Россию провести прямые переговоры с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США призывают Россию провести прямые переговоры с Украиной по урегулированию конфликта. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН заявил постпред страны в организации Майк Уолтц, сообщает ТАСС.

«Я призываю Россию провести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне», — сказал он.

Отмечается, что 19 сентября Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Уолтца на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН, а 20 сентября он был приведен к присяге в Госдепартаменте.

Ранее Уолтц заявил, что США намерены защищать каждый дюйм территории НАТО в случае возникновения угрозы. Уточняется, что он объявил об этом на заседании СБ ООН, созванного Эстонией в связи с якобы нарушением Россией воздушного пространства страны.

.
