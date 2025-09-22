В США пообещали защищать «каждый дюйм» территории НАТО

Уолтц заявил, что США намерены защищать каждый дюйм территории НАТО

Соединенные Штаты намерены защищать каждый дюйм территории НАТО в случае возникновения угрозы. Об этом заявил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц, передает РИА Новости.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал политик в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного Эстонией в связи с якобы нарушением Россией воздушного пространства страны.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что якобы три российских истребителя МиГ-31 пролетели восемь километров в воздушном пространстве Эстонии. Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт заявила, что российские самолеты якобы вторглись в небо над страной НАТО.

В Минобороны России пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля.