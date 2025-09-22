Стала известна дата рассмотрения Госдумой проекта о круглогодичном призыве в армию

Картаполов: Дума рассмотрит проект о круглогодичном призыве в армию 24 сентября

Госдума 24 сентября рассмотрит законопроект о круглогодичном призыве в армию. Об этом сообщил глава оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Да, как комитет и предлагал», — подтвердил депутат.

Ранее комитет Госдумы по обороне оценил и одобрил законопроект о круглогодичном призыве в армию, рекомендовав его к принятию в первом чтении. По словам Картаполова, инициатива «идет навстречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.

Помимо того, 22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский сообщил, что осенью 2025 года в России призывники начнут получать электронные повестки.