Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова

Критик Соседов: Алла Пугачева прилюдно оскорбляла Филиппа Киркорова

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об отношениях Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова после интервью певицы проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Его слова приводит Teleprogramma.

Собеседник издания подчеркнул, что принципиально не стал смотреть скандальное интервью артистки, и назвал Пугачеву фальшивым и лицемерным человеком. По словам критика, всем давно было известно, что брак певицы с Киркоровым был фиктивным. Кроме того, исполнительница регулярно позволяла себе оскорбления в адрес мужа.

«Алла всегда его оскорбляла, причем прилюдно. Какие-то обидные отпускала в его адрес шпильки, какие-то непристойные вещи. Филипп это все проглатывал», — заявил Соседов.

Критик добавил, что венчание с Киркоровым стало «грубой ошибкой» Пугачевой. По его словам, позже артисты были развенчаны, однако этот факт не получил широкой огласки в СМИ.

Ранее Пугачева призналась, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. Артистка добавила, что изначально решила за три года помочь карьере Киркорова, а затем расстаться с ним. Она объяснила, что заключение брака было самым действенным способом заставить публику говорить об исполнителе.