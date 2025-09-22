Силовые структуры
20:46, 22 сентября 2025

Суд принял решение по делу адвокатов Навального

Во Владимирской области суд оставил в силе сроки экс-адвокатам Навального
Илона Палей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Владимирский областной суд оставил в силе приговоры бывшим адвокатам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не стал ужесточать наказание Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву (они включены в РФ в перечень террористов и экстремистов) и оставил решение Петушинского районного суда Владимирской области без изменений.

Ранее сообщалось, что на слушаниях во Владимирском областном суде прокуратура выдвинула требование увеличить сроки адвокатам.

17 января их признали виновными в преступлении по статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. Им назначено от 3,5 до 5,5 года колонии общего режима.

