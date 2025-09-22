Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:20, 22 сентября 2025Моя страна

Таинственный «призрак тайги» попал на видео в России

Таинственный «призрак тайги» Leo 272M попал в фотоловушку «Земли леопарда»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Таинственный «призрак тайги» попал на видео в России — им оказался самец леопарда под номером Leo 272M. Запись публикует дирекция дальневосточных заповедников в своем Telegram-канале.

Leo 272M еще летом 2025 года попал в фотоловушку заповедника. В тот момент зверя запечатлели лишь на фото. Позднее его впервые засняли на видео, и специалисты выложили ролик на своей странице в соцсетях. Уже сейчас животное активно пополняет свое видеопортфолио.

На записи видно, как пятнистая кошка идет мимо камеры и даже не глядит по сторонам. Все внимание хищника приковано к какому-то объекту впереди.

Leo 272M идентифицировали по уникальным узорам на его шерсти. Таинственного «призрака тайги» заметили на границе национального парка.

«Кажется, нашему пятнистому другу понравилось быть в кадре главной звездой», — подытожили специалисты.

Ранее стало известно о леопарде Leo 260M, прошедшем около 300 километров до родных земель в Приморье. Также на видео показали минуту отдыха еще одного редчайшего леопарда.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили необходимость взятия Одессы

    Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

    США призвали Россию провести прямые переговоры с Украиной

    Певицу Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку фигуриста Гуменника

    Трамп вновь встретится с Зеленским

    Таинственный «призрак тайги» попал на видео в России

    На Украине рассказали о возможной подготовке госпереворота в стране

    Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией

    Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть

    В США оценили заполненную ракетами противотанковую «Лису»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости