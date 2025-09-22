Таинственный «призрак тайги» Leo 272M попал в фотоловушку «Земли леопарда»

Таинственный «призрак тайги» попал на видео в России — им оказался самец леопарда под номером Leo 272M. Запись публикует дирекция дальневосточных заповедников в своем Telegram-канале.

Leo 272M еще летом 2025 года попал в фотоловушку заповедника. В тот момент зверя запечатлели лишь на фото. Позднее его впервые засняли на видео, и специалисты выложили ролик на своей странице в соцсетях. Уже сейчас животное активно пополняет свое видеопортфолио.

На записи видно, как пятнистая кошка идет мимо камеры и даже не глядит по сторонам. Все внимание хищника приковано к какому-то объекту впереди.

Leo 272M идентифицировали по уникальным узорам на его шерсти. Таинственного «призрака тайги» заметили на границе национального парка.

«Кажется, нашему пятнистому другу понравилось быть в кадре главной звездой», — подытожили специалисты.

Ранее стало известно о леопарде Leo 260M, прошедшем около 300 километров до родных земель в Приморье. Также на видео показали минуту отдыха еще одного редчайшего леопарда.