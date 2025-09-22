Resmi gazete: Турция отменила ряд импортных пошлин на 33 группы товаров из США

Турция отменила ряд импортных пошлин на товары из США, которые действовали с 2018 года. Об этом сообщает официальный правительственный вестник Resmi gazete.

Импортные тарифы отменили для алкоголя, легковых автомобилей, табака, косметики и других товаров — всего 33 групп. Решение объясняют проведением «успешных и эффективных переговоров».

«Мы продолжим работать и реализовывать политику для достижения объема торговли в размере 100 миллиардов долларов, что является одной из главных целей в экономических отношениях между Турцией и США», — пояснили в Министерстве торговли республики.

Анкара ввела пошлины для американских товаров в 2018 году во время первого президентского срока Дональда Трампа в ответ на повышение Вашингтоном тарифов на турецкий экспорт. Тарифы отменили на фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Он примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а 25 сентября в Вашингтоне проведет переговоры с американским лидером.

Ранее Трамп обещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достичь в кратчайшие сроки. Эксперт по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен предупредил, что эти меры могут коснуться Турции.