Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:06, 22 сентября 2025Путешествия

У бросившей ребенка в Таиланде россиянки заподозрили помутнение рассудка

Shot: Бросившая ребенка в Таиланде россиянка не подпускает к себе свою мать
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

У бросившей ребенка в Таиланде россиянки Эрики Владыко заподозрили помутнение рассудка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 34-летняя женщина не понимает, что происходит вокруг, и не подпускает к себе свою мать, которая прилетела в страну, чтобы забрать внучку из местного приюта. 22 сентября у Владыко заканчивается виза, но продлить ее она не может из-за состояния.

Материалы по теме:
Правила въезда в Таиланд в 2025 году: нужна ли россиянам виза
Правила въезда в Таиланд в 2025 году:нужна ли россиянам виза
16 сентября 2025
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

При этом знакомые Эрики заявляют, что она не употребляла наркотические средства, а алкоголя могла выпить совсем немного. В настоящее время, убеждены они, женщина абсолютно трезвая. Кроме того, приятели россиянки заявили, что в хостеле, где ее нашли, она проживала одна.

Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Сообщалось, что она оставила малолетнюю дочь в отеле, доехала на такси до улицы Сукхумвит в криминальном районе, после чего перестала выходить на связь. Ребенка определили в местный приют. Через восемь дней Владыко нашли в местном хостеле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Появились кадры с последствиями взрыва дрона ВСУ у администрации столицы региона России

    Россияне начали скупать аудиокассеты и CD-диски

    Спецпредставитель Путина прокомментировал просьбу SHAMAN к жюри

    Мать страдающей от тяжелой болезни Беллы Хадид уличили во лжи о ее диагнозе

    Москвичам назвали продолжительность летней погоды

    Раскрыты подробности о ранениях пострадавших при атаке ВСУ на курортную зону Крыма

    У бросившей ребенка в Таиланде россиянки заподозрили помутнение рассудка

    Высокопоставленный сотрудник Минтранса России задержан

    Советник Макрона рассказал об угрозах расправой из-за признания Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости