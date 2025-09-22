У бросившей ребенка в Таиланде россиянки заподозрили помутнение рассудка

Shot: Бросившая ребенка в Таиланде россиянка не подпускает к себе свою мать

У бросившей ребенка в Таиланде россиянки Эрики Владыко заподозрили помутнение рассудка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 34-летняя женщина не понимает, что происходит вокруг, и не подпускает к себе свою мать, которая прилетела в страну, чтобы забрать внучку из местного приюта. 22 сентября у Владыко заканчивается виза, но продлить ее она не может из-за состояния.

При этом знакомые Эрики заявляют, что она не употребляла наркотические средства, а алкоголя могла выпить совсем немного. В настоящее время, убеждены они, женщина абсолютно трезвая. Кроме того, приятели россиянки заявили, что в хостеле, где ее нашли, она проживала одна.

Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Сообщалось, что она оставила малолетнюю дочь в отеле, доехала на такси до улицы Сукхумвит в криминальном районе, после чего перестала выходить на связь. Ребенка определили в местный приют. Через восемь дней Владыко нашли в местном хостеле.