Украинский «дрон-матка» пересек границу России и совершил сброс

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украинский дрон-матка совершил сброс в курском приграничье. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

Он опубликовал фотографию небольшого квадрокоптера размером с ладонь.

Каждая «матка» может нести до шести таких FPV-коптеров, пояснил Кулько. Он сообщил, что ВСУ использовали такие дроны для удара по автодороге в районе Рыльска.

Ранее в Курской области появились украинские «дроны-ждуны». Такое неофициальное название получили беспилотники, которые залегают в засаде, атакуя проезжающие автомобили.

