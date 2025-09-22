Украинцы «убили» губернатора Херсонской области Сальдо с помощью Telegram

Украинские пропагандисты сообщили о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который, по их данным, находился в крымском санатории «Форос» во время ударов и может быть одним из четырех погибших. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

При этом канал уточняет, что Сальдо сегодня, 22 сентября, находился в Москве, где в МИД при участии Сергея Лаврова подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Херсонской областью и правительством Никарагуа.

Пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко, комментируя слухи о смерти Сальдо, сообщил, что губернатор пребывает в добром здравии и в настоящее время находится в Москве с рабочей поездкой.

Ранее Сальдо заявил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Он добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку.