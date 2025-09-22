Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:34, 22 сентября 2025Россия

Украинцы «убили» губернатора Херсонской области с помощью Telegram

Украинцы «убили» губернатора Херсонской области Сальдо с помощью Telegram
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинские пропагандисты сообщили о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который, по их данным, находился в крымском санатории «Форос» во время ударов и может быть одним из четырех погибших. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

При этом канал уточняет, что Сальдо сегодня, 22 сентября, находился в Москве, где в МИД при участии Сергея Лаврова подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Херсонской областью и правительством Никарагуа.

Пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко, комментируя слухи о смерти Сальдо, сообщил, что губернатор пребывает в добром здравии и в настоящее время находится в Москве с рабочей поездкой.

Ранее Сальдо заявил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Он добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    Жителей Новой Москвы перепугал низколетящий грузовой самолет

    Джулия Фокс без трусов пришла в ресторан

    Убийца составил план идеального преступления и из-за него попался полиции

    Россиянка оставила 4-летнюю дочь в отеле Таиланда и исчезла. Через неделю ее нашли в невменяемом состоянии. Что с ней произошло?

    Синоптик опроверг прогноз о выпадении снега в Москве в конце сентября

    Путин разрешил иностранцам платить за российский газ не только в Газпромбанке

    Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

    Украинцы «убили» губернатора Херсонской области с помощью Telegram

    На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости