Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:37, 11 сентября 2025Бывший СССР

Российские военные взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

Губернатор Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку. По его словам, на этих участках постоянно работают дроны.

«[Вооруженные силы Украины] ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — заключил он.

Сальдо рассказал о провокациях ВСУ в Херсоне. По его словам, украинские военные вынуждают местных жителей уезжать из города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    Российские военные взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

    Названы требующие обращения к врачу проблемы с менструальным циклом

    Обнаружен простой путь снижения хронической боли без лекарств

    В США оцепили Белый дом после убийства Кирка

    Порномодель бросила Onlyfans и купила корову

    Женщина посмотрела записи с камер наблюдения и выставила собственную мать из дома

    В США назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

    41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась прессом в откровенном топе

    Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости