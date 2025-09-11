Российские военные взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

Губернатор Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку. По его словам, на этих участках постоянно работают дроны.

«[Вооруженные силы Украины] ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — заключил он.

Сальдо рассказал о провокациях ВСУ в Херсоне. По его словам, украинские военные вынуждают местных жителей уезжать из города.