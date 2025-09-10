Сальдо: ВСУ вынуждают жителей Херсона уезжать из города

ВСУ, используя изощренные манипуляции, запугивают жителей Херсона приходом России, побуждая их уехать из города. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Они (украинские военные) говорят оставшимся в Херсоне жителям, что вам нужно уезжать, потому что русские вернутся, и вы останетесь людьми второго сорта, потому что вы не эвакуировались. Вам не выдадут паспорта, вас не признают», — посетовал политик.

При этом, по его словам, несмотря на угрозы представителей киевского режима и украинских бойцов, жители ждут возращения города в состав России.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что Вооруженные силы Украины начали использовать тактику фашистов, минируя многоэтажки на Карантинном острове в Херсоне.

До этого губернатор заявил, что Херсонская область находится сейчас на очень важном историческом этапе. По словам Сальдо, большую помощь региону оказывают власти России, не без участия Дальнего Востока.