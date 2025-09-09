Сальдо: ВСУ минируют многоэтажки на Карантинном острове в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать тактику фашистов, минируя многоэтажки на Карантинном острове в Херсоне. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«ВСУ минируют сейчас подвалы многоэтажных домов на острове, завозят туда боеприпасы. Готовят ловушку для наших военных, для того, чтобы когда мы освободим и эту часть Херсона, подвергнуть ее разрушению. Так же делали фашисты, когда они оставляли города, которые освобождала советская армия во время Великой Отечественной войны», — рассказал Сальдо.

Ранее Сальдо высказался об историческом развитии Херсона. «Херсон — это чисто русский город. Он начат, строился, развивался и укрепился экономически в Российской империи, потом в Советском Союзе», — заявил губернатор.