05:17, 9 сентября 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал об использовании ВСУ тактики фашистов в Херсоне

Сальдо: ВСУ минируют многоэтажки на Карантинном острове в Херсоне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать тактику фашистов, минируя многоэтажки на Карантинном острове в Херсоне. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«ВСУ минируют сейчас подвалы многоэтажных домов на острове, завозят туда боеприпасы. Готовят ловушку для наших военных, для того, чтобы когда мы освободим и эту часть Херсона, подвергнуть ее разрушению. Так же делали фашисты, когда они оставляли города, которые освобождала советская армия во время Великой Отечественной войны», — рассказал Сальдо.

Ранее Сальдо высказался об историческом развитии Херсона. «Херсон — это чисто русский город. Он начат, строился, развивался и укрепился экономически в Российской империи, потом в Советском Союзе», — заявил губернатор.

