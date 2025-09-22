Россия
12:16, 22 сентября 2025

В Дарвиновском музее ответили на слова священника РПЦ об ученых-безбожниках

Директор Дарвиновского музея Клюкина: Слова Ткачева о безбожниках-ученых — бред
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Дарвиновском музее ответили на слова священника Русской православной церкви (РПЦ) об «ученых-безбожниках». С директором музея Анной Клюкиной побеселовали журналисты издания Daily Storm, ее слова приводятся в Telegram.

Перед этим во время проповеди протоиерей Андрей Ткачев обвинил Чарльза Дарвина и других «биологов-болтологов» в безбожии.

«Заявление Ткачева --бред полный!» — заявила Клюкина. Она указала, что Дарвин был выпускником богословского факультета и отметила, что теория эволюции описывает процессы, происходящие в природе.

Для того, чтобы получить наглядное подтверждение теории эволюции (именно на слове «теория» акцентировал внимание Ткачев), директор музея предложила ознакомиться с трудами Дарвина и «выйти на улицу».

Ранее в РПЦ открестились от слов Ткачева о том, что причиной бед служит образованность. В Синодальной отделе по взаимоотношениям церкви с общество и СМИ Московского патриархата указали, что истинной причиной бед является отсутствие веры.

.
