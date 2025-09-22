В Германии назвали крайнюю меру против российских истребителей

Штрак-Циммерман: Сбитие истребителей РФ должно быть крайней мерой

Сбитие российских истребителей, которые якобы нарушают границы стран Запада, должно быть крайней мерой. Такое мнение выразила председатель комитета по обороне и безопасности в Европейском парламенте (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова приводит газета Tagesspiegel.

«Уничтожение российских истребителей будет крайней мерой. Наши Военно-воздушные силы (ВВС) в курсе, когда и как реагировать», — заявила политик.

Как уточнила Штрак-Циммерман, миссия ВВС ФРГ не заключается том, чтобы «сбивать потенциально проникающие на территорию республики истребители».

19 сентября в НАТО заявили, что три российских МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. После этого Минобороны России подтвердило, что самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако не отклонялись от курса и воздушное пространство других стран не нарушали.