Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 22 сентября 2025Мир

В Германии назвали крайнюю меру против российских истребителей

Штрак-Циммерман: Сбитие истребителей РФ должно быть крайней мерой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сбитие российских истребителей, которые якобы нарушают границы стран Запада, должно быть крайней мерой. Такое мнение выразила председатель комитета по обороне и безопасности в Европейском парламенте (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова приводит газета Tagesspiegel.

«Уничтожение российских истребителей будет крайней мерой. Наши Военно-воздушные силы (ВВС) в курсе, когда и как реагировать», — заявила политик.

Как уточнила Штрак-Циммерман, миссия ВВС ФРГ не заключается том, чтобы «сбивать потенциально проникающие на территорию республики истребители».

19 сентября в НАТО заявили, что три российских МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. После этого Минобороны России подтвердило, что самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако не отклонялись от курса и воздушное пространство других стран не нарушали.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости