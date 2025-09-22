Спорт
12:18, 22 сентября 2025Спорт

В Госдуме отреагировали на внесение Дзюбы в базу «Миротворца»

Депутат Свищев назвал внесение футболиста Дзюбы в базу «Миротворца» бесполезным
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на то, что нападающего «Акрона» Артема Дзюбу внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Его слова приводит РИА Новости.

Свищев назвал решение бесполезным, так как оно никак не повлияло на судьбу футболиста. «От их решений ничего не зависит, это никого не пугает», — заявил он.

Дзюба был внесен в базу «Миротворца» ранее 22 сентября. Причина включения российского спортсмена в базу не уточняется.

Сайт был создан в 2014-м. «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

