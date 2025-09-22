Спорт
08:34, 22 сентября 2025Спорт

Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

Футболиста Дзюбу внесли в базу «Миротворца»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболист Артем Дзюба внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Причина включения российского спортсмена в базу не уточняется. Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

Ранее стало известно о внесении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в базу «Миротворца». Уточнялось, что это произошло за участие в проходившем в Крыму фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

