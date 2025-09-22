Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Наполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Пиза
Италия — Серия А|4-й тур
13:48, 22 сентября 2025Спорт

В IBU ответили на вопрос о допуске российских биатлонистов на Олимпиаду

IBU: Нейтральные спортсмены из России не будут участвовать в Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Международном союзе биатлонистов (IBU) ответили на вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

В IBU заявили, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не повлияют на недопуск россиян. Они подчеркнули, что проводят квалификационные соревнования в соответствии со своими правилами, отметив, что регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов.

28 августа IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года. Отечественным спортсменам отказались предоставить нейтральный статус, объяснив это действующими правилами организации.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ненавижу своих врагов». В США простились с застреленным соратником Трампа. Чем запомнилась церемония и что там говорили о России?

    В России пообещали уничтожить ударившие по курортной зоне Крыма подразделения ВСУ

    В IBU ответили на вопрос о допуске российских биатлонистов на Олимпиаду

    Генштаб раскрыл особенность осеннего призыва в армию в России

    На территории Польши не осталось ни одного вооруженного дрона

    Популярная ягода оказалась эффективнее витамина С

    Военный эксперт раскрыл потенциал умных авиабомб у ВСУ

    Эстония созвала страны НАТО из-за России

    Стали известны подробности отсидки первого миллиардера среди российских губернаторов

    Москвичи бросились брать ипотеку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости