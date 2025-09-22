В IBU ответили на вопрос о допуске российских биатлонистов на Олимпиаду

IBU: Нейтральные спортсмены из России не будут участвовать в Олимпиаде

В Международном союзе биатлонистов (IBU) ответили на вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

В IBU заявили, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не повлияют на недопуск россиян. Они подчеркнули, что проводят квалификационные соревнования в соответствии со своими правилами, отметив, что регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов.

28 августа IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года. Отечественным спортсменам отказались предоставить нейтральный статус, объяснив это действующими правилами организации.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.