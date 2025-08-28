Спорт
13:35, 28 августа 2025Спорт

IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпиаде-2026

IBU исключил участие российских биатлонистов в зимней Олимпиаде-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно возможного участия россиян в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Организация исключила возможность участия представителей страны в соревнованиях. «В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», — сказано в сообщении.

Ранее IBU назвал условие возвращения российских спортсменов на международные турниры. «Присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине», — заявили в организации.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

    Все новости