09:26, 22 сентября 2025

В Китае рассказали об ответе Путина на провокацию Японии около Курильских островов

Sohu: Россия разместила комплекс «Бастион» в ответ на провокацию Японии у Курил
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Россия ответила на провокацию Японии и США у Курильских островов, разместив подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион». Об этом пишет китайское издание Sohu, эксклюзивный пересказ статьи приводит AБН24.

В материале уточняется, что США и Япония разместили около Курильских островов ракетные комплексы средней дальности Typhon в рамках совместных военных учений. Как подчеркнуло Sohu, Москва понимает, что временное присутствие этих стран рядом с Курилами может перерасти в постоянное.

«Столкнувшись с этой угрозой, Россия отреагировала оперативно, развернув ракетный комплекс "Бастион" на Курильских островах, перебросив истребители из Арктики и приведя Тихоокеанский флот в состояние повышенной готовности», — говорится в статье.

Sohu отметило, что Россия не потерпит угроз Курильским островам, так как эта территория имеет для страны важное стратегическое значение.

Ранее журнал Military Watch Magazine рассказал, что российские противокорабельные ракеты превосходят западные. Сообщалось, что ракета П-800 комплекса «Бастион» обладает маневренностью и увеличенной дальностью полета.

