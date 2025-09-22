Бывший СССР
В Кремле прокомментировали заявления Эстонии о российских истребителях

Песков: МО РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Министерство обороны (МО) опровергло обвинения Эстонии в адрес России, чьи самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики. Так произошедшее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что оборонное ведомство, опровергая заявления эстонских властей, ссылалось на средства объективного контроля.

«Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлениях наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля», — сказал представитель Кремля.

Ранее представители НАТО заявили, что 19 сентября три российских МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. После этого Минобороны России подтвердило, что самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако не отклонялись от курса и воздушное пространство других стран не нарушали.

