07:37, 22 сентября 2025

В МФЦ появятся биометрические стойки самообслуживания

Александра Синицына
Александра Синицына

В 2025 году в российских МФЦ установят стойки самообслуживания граждан по биометрии. Они позволят россиянам подтверждать личность и получать госуслуги, не взаимодействуя при этом со специалистами, заявил в разговоре с РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.

«Мы же решили пойти дальше и разместить в МФЦ стойки самообслуживания по биометрии», — пояснил глава ЦБТ.

Технологию подтверждения личности без паспорта внедрили уже в четырех российских регионах: Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях. Жители этих субъектов РФ имеют возможность пройти идентификацию через терминал, установленный на рабочем месте сотрудника МФЦ, при помощи биометрии.

К концу 2025 года планируется подключить к новой системе еще два региона — Санкт-Петербург и Чукотку.

